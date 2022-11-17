Talihsiz adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Belenköy mevkiinde meydana geldi. Remzi Gökdoğan idaresindeki 54 AHH 211 plakalı otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolü kaybederek kaldırıma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gökdoğan hastaneye kaldırıldı.

Telefonla konuşurken bodrum kata düştü, o anlar kameraya yansıdı

Telefonla konuşurken bodrum kata düştü, o anlar kameraya yansıdı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.