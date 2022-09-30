Bolu’da otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı araç tarlaya uçtu. Olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapılan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Bolu’da otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı araç tarlaya uçtu. Olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapılan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Dörtdivan ilçesi Ayvatlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan Ethem Hotoğlu isimli sürücü, kalp krizi geçirmesi neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Hotoğlu’na olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldı. Hotoğlu, ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.