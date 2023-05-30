Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yolda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, epilepsi nöbeti geçirdiği öğrenilen sürücü Okan Ö (27) hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi’ne yakın Yalı Cadde kavşağındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin sürücüsü Okan Ö. Yalı Caddesi kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada epilepsi hastası olduğu öğrenilen sürücü Okan Ö.(27) çevrede bulunanların yardımı ile otomobil dışına çıkarıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Direksiyonda epilepsi nöbeti geçirdiği öğrenilen sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.