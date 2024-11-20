Türkiye’nin ilk ve tek ’seyirci örgütlenmesi’ olan Direklerarası Seyircileri tarafından verilen Direklerarası Seyirci Ödülleri, Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

2023-2024 sezonunda ’Marifet İltifata Tabidir’ mottosu ile yola çıkan Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu ’Halk Jürisi’ üyeleri, 2023-2024 Tiyatro Sezonu’nda Eskişehir, Amasya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Konya, Ordu, Safranbolu, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da sahneye konulan oyunları seyretti. Jüri, tasarım, performans ve yapımlar kategorilerinde başarılı oyun, oyuncu ve tiyatroları değerlendirdi. Direklerarası Seyirci Ödülleri Ödül Töreni’nde Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’ndan Süleyman Karaahmet ’Uşak, Kral ve Ötekiler’ adlı oyun ile ’Oyun Yazarı’, Elçin Karaahmet ’Hasret’ adlı oyunla ’Yönetmen’, Abdullah Çiftçi ’Uşak, Kral ve Ötekiler’ adlı oyunla, Hüseyin Demir ise ’Hasret’ adlı oyunla ’Erkek Oyuncu’, Çiğdem Öztürk Uşak da ’Kral ve Ötekiler adlı’ oyunla ’Sahne Tasarımı’ ve ’Hasret’ adlı oyunla ’Kostüm Tasarımı’ ödülüne layık görüldü.

"Eskişehir sanatın ve kültürün başkenti olsun istiyoruz"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un da yer aldığı ödül törenine tiyatro camiasından birçok kişi katıldı. Törende konuşan Başkan Kurt, Eskişehir’in sanatın ve kültürün başkenti olsun istediklerini belirtti. Bu nedenle tiyatronun en önemsedikleri sanat dallarından biri olduğunu söyleyen Başkan Kurt, Direklerarası Seyirci Ödülleri’nin daha önce de Eskişehir’de gerçekleştiğini hatırlatarak, “Bir kez daha sizlerle bir arada olmaktan onur duyduk. Umarım bundan sonra, içinde bulunduğumuz bu salonu da yerel sanatçılarımıza, talep olursa şehir dışından gelecek olan sanatçılarımıza da açacağız. Küçük ama iddialı bir salon oldu. Bundan sonra da sizleri Eskişehir’e sık sık bekliyorum. Ödül alan sanatçılarımızı da kutluyorum" dedi.

"Eskişehir tiyatro ile bütünleşmiş bir kültür şehri"

Ev sahipliği için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür eden Direklerarası Seyirci Ödülleri Kurucusu Ömer Şahin Baş, 4 yıl aradan sonra tekrar bir ödül töreni için Eskişehir’de olmanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi. Eskişehir’in tiyatro ile bütünleşmiş bir kültür şehri olduğunu dile getiren Baş, “Bunlar sizin sayenizde oluyor. Biz sadece buraya gelip arılar gibi bal topluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Direklerarası tarzda bir ödül sistemini kurup, dünyaya açıldığından beri 25 yıl oldu ve bugün size bu 25 yılın başında beraberce yola çıktığım bir arkadaşımı da takdim etmek istiyorum. Onun da bir şeyler söylemesini istiyorum. Gültekin Karaöğüt ile bu yola beraber çıktık. Bu planları beraber yaptık. Bize bürosunu açtı, bize çalışmamız için yer açtı. Olmasaydı, Direklerarası da olmayabilirdi” şeklinde konuştu.

"Halk ne verilirse onu almak zorunda değildi"

Baş’ın daveti ile kürsüye çıkan Gültekin Karaöğüt, Direklerarası Seyirci Ödülleri’nin neden doğduğunu anlattı. Karaöğüt, yapmış olduğu konuşmada şunları söyledi:

“Bugüne kadar bir medya kurumunun, bir çıkarın, ideolojinin veya desteklenen unsurların dağıttığı tamamen ekonomiye dayalı ödüller veriliyordu. Biz, halktık. Halk ne verilirse onu almak zorunda değildi. Biz de buna karşı çıkalım, kendi çabamızla bir şeyler yapalım dedik. Önce ufak gruplar oluşturduk. Bu gruplara tiyatro nasıl izlenir, tiyatro kostümü, dekor nedir? İlk önce bunların eğitimlerini verdik. Bu konuda İstanbul’da bir sürü sanatçı arkadaşımız bize yardımcı oldu. Bunlarla ufak ufak başladık. Tehditlere kadar birçok şeye göğüs gerdik. Günümüzde gerçekten artık adı geçen, sanat camiasında adı geçen bir platforma ulaştık. Bu konuda hepinize teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. 2023-2024 Tiyatro Sezonunda Eskişehir, Amasya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Konya, Ordu, Safranbolu, Tekirdağ, Trabzon ve Van’dan ödül almaya hak kazanan sanatçılara ödülleri takdim edildi.