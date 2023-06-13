Bursa’nın İznik içesinde kontrolden çıkan tır, internet direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, evler internetsiz kaldı.
Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde kontrolden çıkan tır, bir internet dağıtımını sağlayan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direğe bağlı kablolar yollara savrulurken, tırda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, evleri internetsiz kalan mahalle sakinleri oluşan hasarını giderilmesini istedi.
Mahalle sakini Ömer Kabuk, “Tır internet firmasına ait direğe çarptı. Kablolar yere düştü. Evlerimiz internetsiz kaldı. Firma yetkililerinin sesimizi duymasını istiyoruz” diye konuştu.