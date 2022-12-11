Antalya’da elektrik direğine çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya’da elektrik direğine çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal Ulusoy (21), 07 HYL 32 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Ulusoy’u hastaneye sevk etti. 21 yaşındaki genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.