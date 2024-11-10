Antalya’da direğe çarpan Fiat Tofaş marka otomobil ikiye bölündü. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 07 AOU 894 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada ikiye bölünen otomobilin çarptığı aydınlatma direği aracın üzerine düşerken, sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.