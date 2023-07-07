Eskişehir’de bir kişinin duygularını kağıda yazarak direğe asması görenleri şaşırttı, sosyal medyada farklı yorumlara sebep oldu..

Eskişehir Kanlıkavak civarında bir direğe asılan duygulu yazı görenlerin dikkatini çekti. Aşk acısı çeken bir genç tarafından yazıldığı iddia edilen yazıda, ‘Umarım hayatınıza kendi dilinizi konuşan birini çekersiniz. Böylece ruhunuzu tercüme etmenize gerek kalmaz’ ifadelerine yer verildi. Porsuk Çayı yakınlarında bir direğe asılan bu yazı bazı vatandaşları tebessüm ettirirken, yazının fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi gören paylaşım çok sayıda beğeni ve farklı yorum aldı.