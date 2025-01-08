Düzce İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Kaynaşlı İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda, Dipsizgöl bölgesindeki heyelan tehlikesine müdahale edildi ve çalışmalar başarıyla tamamlandı.

Kaynaşlı ilçesindeki Dipsizgöl bölgesinde, meydana gelen heyelan riski nedeniyle çalışmalar başlatılmıştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Kaynaşlı İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı araçlar ve ekipler, bölgedeki heyelan tehlikesini ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba sarf etti. Yol ve ulaşım ağlarının güvenliğini sağlamak adına gerçekleştirilen müdahale çalışmaları, her türlü hava şartlarına rağmen aralıksız devam etti. Ekiplerin zamanında ve etkin müdahalesi sayesinde, heyelan tehlikesi olan alan güvenli hale getirildi.