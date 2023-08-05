Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Hande Dönmez, önceki akşam Bodrum Azka Otel’de sahne aldı.

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un ’Ben de Özledim’ şarkısıyla sahneye çıkan sanatçı, şarkı sonrası konuklarına, "Burada sizlerle olmak çok güzel, özlemişim sizlerle olmayı. Muhteşem bir dolunay manzarasında bu gece yerimize oturmak yok" diyerek duygusal şarkılarla programına devam etti.

Gecede daha çok istek şarkılara yer veren Dönmez, iki saat kaldığı sahnede seslendirdiği şarkılarla dinleyicisine adeta müzik ziyafeti sundu.