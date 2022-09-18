Elazığ Belediyesi tarafından her cumartesi akşamı tarihi Harput Mahallesi’nde düzenlenen ve UNESCO dünya kültür mirası temsili listesinde yer alan Kürsübaşı geleneği, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Elazığ Belediyesi tarafından her cumartesi akşamı tarihi Harput Mahallesi’nde düzenlenen ve UNESCO dünya kültür mirası temsili listesinde yer alan Kürsübaşı geleneği, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Elazığ Belediyesi tarafından UNESCO dünya kültür mirası temsili listesinde yer alan Kürsübaşı geleneği yaşatılıyor. Bu çerçevede her cumartesi gecesi, tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Musiki Müzesi’nde Kürsübaşı etkinliği düzenleniyor. Birbirinden farklı türkülerin seslendirildiği Kürsübaşı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın vizyon projeleri arasında yer alan Harput Musiki Müzesi’ndeyiz. Kürsübaşı canlı dinleti ile kültür sanat hizmetini vermekteyiz. Elazığ’ın Türkiye’ye mal olmuş musikisi, kültürü ve sanatında yer alan Harput Musikisin tanıtmak için büyük bir proje ve güzel bir mekan oldu. Harput müzeler şehri dediğimiz müzeler birer birer gerçekleşmeye başlandı. Bu Musiki Müzesi sadece Elazığ değil dışarıdan gelenlerin de ilgisini çekiyor. Müze içerisinde tüm musikide bulunan enstrümanlar var. Kürsübaşı etkinliğimiz var. Alt katta canlı olarak sergilenen bir mekan. Özellikle hafta sonlarında ziyarete gelen insanlarla dolup taşıyor” dedi.