Kırıkkale’de bir dinlenme tesisinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan bir şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale’de bir dinlenme tesisinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan bir şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de bir dinlenme tesisinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan H.Y., İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde yakalandı. Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.