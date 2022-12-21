Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 8. asırdan bu yana fikirleri ve sözleriyle gönüllerde yaşayan büyük İslam Velisi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin 749. vuslat yıl dönümü hasebiyle, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER), Dil ve Edebiyat Topluluğu ile Arapça İletişim Topluluğu iş birliğinde “Dinle Neyden” başlıklı etkinlik düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 8. asırdan bu yana fikirleri ve sözleriyle gönüllerde yaşayan büyük İslam Velisi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin 749. vuslat yıl dönümü hasebiyle, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER), Dil ve Edebiyat Topluluğu ile Arapça İletişim Topluluğu iş birliğinde “Dinle Neyden” başlıklı etkinlik düzenlendi.

Program, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Muhammed Enes Uğur’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Arş. Gör. Ali Dündar’ın ney üflediği etkinlikte, Arş. Gör. Emine Zeytunlu ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Mevlana Celaleddin Rumi’nin birbirinden güzel şiirlerinden örnekler okudular. Program, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Feride Duran’ın öncülüğünde hazırlanan “Mevlana Sergisi”nin açılışı ile devam etti