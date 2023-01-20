Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadın toprağa verildi.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadın toprağa verildi.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından öldürülen 2 kız çocuğu annesi Ayşenur Akkurt (30) için Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Özgürler Camii’nde Cuma namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi ölen kadının yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazı sırasında ölen kadının babası Ahmet Akkurt gözyaşlarına hakim olamazken, güçlükle ayakta durabildi. Cuma Namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Ayşenur Akkurt, Eski Mezarlıkta defnedildi.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde meydana gelen vahşet olayda, daha önce 9 suç kaydı bulunan R.K., (33) dini nikahlı eşi Ayşenur Akkurt’u boğazını keserek öldürdü.

Yakınlarının Ayşenur’dan haber alamadıkları için polise başvurulmasıyla ortaya çıkan cinayette, Ayşenur’un evine merdiven ile giren polis ekipleri, kadını boğazı kesilmiş vaziyette kanlar içinde buldu. R.K. isimli şahsın ise eşinin boğazını kestikten sonra bileklerini keserek intihar etmeye çalıştığı tespit belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşenur Akkurt hayatını kaybederken, R.K. ise Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırıldı.