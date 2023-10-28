Gaziantep’te cami tuvalet görevlisi ile tartıştıktan sonra dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen şahıs, araya girerek kendisini uyaran cami imam hatibini bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Şahinbey ilçesi Kepenek Mahallesi Kabasakal Paşa Camii’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A.S. isimli şahıs, cami tuvaletini kullandıktan sonra kendisinden ücret isteyen tuvalet görevlisini tartakladı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, daha sonrasında ise görevliyi darp etmeye başlayınca araya cami imamı Mustafa Bulut (42) girdi.

Kendisini uyaran cami imam hatibini bıçakladı

Cami imamına da tepki gösteren ve bu esnada dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen S.A.S., kendisini uyaran cami imamını önce darp etti sonra da bıçakla yaraladı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan imam, yoğun bakımda tedavi görüyor

Olay sonrası ağır yaralanan cami imamı Mustafa Bulut, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası Bulut, hastanede yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde gözlem altına alındı.

Kaçan zanlı aranıyor

Olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.