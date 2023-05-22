Sivas’ta düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası’nda Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yiğit Dinçer, yıldızlar kategorisinde 66 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

5-6 Nisan’da Nevşehir’de düzenlenen okul sporları dahilindeki şampiyonada da Türkiye şampiyonu olan Dinçer, federasyon müsabakalarını da şampiyon olarak tamamlayıp 2’inci şampiyonluğuna ulaştı. Antrenörü Seçkin Ofluoğlu’na emeklerinden dolayı teşekkür eden Dinçer, madalyayı Bayburt’a getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.