Mavi Yaşam Derneği kurucusu Uzm. Dr. M. Emin Dinççağ, yaşlıların sorunlarını gündeme taşımak ve sessiz yığınlara ses olmak için Mavi Yaşam Derneği’ni kurduklarını belirterek, “Amacımız yaşlıların sorunlarını gündeme taşımak, sesini duyuramayan yaşlıların ihtiyaçlarını ilgililere iletmek” dedi.

Mavi Yaşam Derneği kurucusu Uzm. Dr. M. Emin Dinççağ, yaşlıların sorunlarını gündeme taşımak ve sessiz yığınlara ses olmak için Mavi Yaşam Derneği’ni kurduklarını belirterek, “Amacımız yaşlıların sorunlarını gündeme taşımak, sesini duyuramayan yaşlıların ihtiyaçlarını ilgililere iletmek” dedi.

Samsun’da yaşlı ve engelli çocuklara barınma, kültür ve rehabilitasyon gibi desteklerde bulunma amacıyla kurulan Mavi Yaşam Derneği, 3. olağan genel kurulu toplantısını Atakum Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısında katılımcı üyelerin açık oylaması ile birlikte dernek başkanlığına Ömür İşnel getirildi.

Mavi Yaşam Derneği kurucusu Uzm. Dr. M.Emin Dinççağ derneğin kuruluş amacı, hedefleri ve yürüttükleri faaliyetleri hakkında yaptığı konuşmada, “Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. İnsan ömrü uzuyor ve yaşlıların sayısı artıyor. 2030 yılında genç nüfus ve yaşlı nüfusun eşit olacağı tahmin ediliyor. Yaşlıların artan sorunlarına çözüm bulmak, hayatı yaşlılara göre düzenlemek ve onların barınma, beslenme, rehabilitasyon, kültür ve sağlık sorunlarına çözüm aramak, yaşlıların sorunlarını gündeme taşımak ve sessiz yığınlara ses olmak için Mavi Yaşam Derneği’ni kurduk. Amacımız yaşlıların sorunlarını gündeme taşımak, sesini duyuramayan yaşlıların ihtiyaçlarını ilgililere duyurmak” diye konuştu.

Yaşlıların hayatını kolaylaştıracak yatırımların yapılmasını sağlamak, kentlerin yaşlılar için de düzenlenmesini temin etmek ve yaşlılar için pozitif ayrımcılık uygulanmasını sağlamamanın en önemli amaçları arasında yer aldığını belirten Dinççağ, "Yaşlılara barınma, beslenme, sağlık, rehabilitasyon ve kültürel hizmetler sunmak, şu ana kadarki yapmış oldukları büyük hizmetlerden dolayı onlara olan vefa borcumuzu yerine getirmeyi kutsal görevimiz olarak görmekteyiz. Bu amaçla bir araya gelen gönüllüler olarak Mavi Yaşam Derneği’nin 3. olağan genel kurulunda yeni bir yönetim ve yeni bir anlayışla bir araya gelerek somut projeler üretmek ve iddialı etkinliklerle çok şey yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yaşlılar için talepler

Ayrıca ilgili yetkililere seslenen Dinççağ, “Yaşlılara hizmette sivil toplumun katkısının sağlanması ve gönüllülerin teşvik edilmesi, devlet bütçesinden yaşlılar için ayrılan payın modern devletler düzeyine çıkartılması, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, dijital sağlık hizmetlerine dahil edilmesi, ayrı otonom bir kurum olarak çalıştırılması, yaşlıların ilaç ve medikal ihtiyaçlarından alınan KDV ve diğer katılım paylarının kaldırılması, yaşlı sağlığı ile ilgili mobil telefon ağı ve acil hizmet desteği sağlanması gibi başlıca temel isteklerin giderilmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Genel kurul sonucunda başkan seçilen Ömür İşnel, yeni yönetim ekibiyle birlikte derneğin yakın ve uzun dönemde amacını en iyi şekilde yerine getirmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Genel kurula Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve eski Atakum Belediye Başkanı Metin Burma da katıldı.