Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki yaşayan 66 yaşındaki adam geçimini sokak müzisyenliği yaparak sağlıyor.

Dinar’da kurulan semt pazarına gelen vatandaşlar sokakta kemençe çalıp şarkı, türkü söyleyen Ümmet Coşkun’u görenler duruma önce şaşırıyor ardından Coşkun’u dinleyip kendisine para vererek destek oluyor. İlçedeki tek sokak müzisyeni olan Coşkun, sempatik tavırlarıyla da herkesin ilgi odağı başarıyor. Şarkı türkü söyleyen Coşkun zaman zaman eline aldığı kaşıklar ile de oynayarak izleyenlere eğlenceli vakitler geçiriyor.

Yıllarca Denizli’de yaşadıktan sonra Dinar’daki köyüne yerleştiğini ifade eden Coşkun, “Ben Dinar’da doğdum daha sonra Denizli’de uzun zaman yaşadım ve emekli oldum. Daha sonra tekrar temelli olarak Dinar’ın Göçerli köyüne geldim. Şimdi de burada çalıp söylüyoruz” dedi.