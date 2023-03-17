Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde deprem bölgesine başlatılan yardım kampanyası devam ederken, kampanya çerçevesinde bağış yapılan 110 küçükbaş, 4 büyükbaş hayvan kesilerek afet bölgesine gönderildi.

Dinar kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım seferberliğine ilçe merkezi, belde ve köylerdeki vatandaşların yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdikleri ifade edildi. Kampanya çerçevesinde 110 küçükbaş, 4 büyük baş hayvan bağışı olmak üzere 114 adet canlı hayvan bağışı yapıldığı kaydedildi.

Bağışı yapılan canlı hayvanların kesim işi ise gönüllü kasap tarafından yapıldı. Kullanılır et haline getirilen bağışlar kavurma yapılarak deprem bölgesine gönderilmek üzere Denizli Et Süt Kuruma’na gönderildiği ifade edildi.