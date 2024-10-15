Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki ormanlık alanlarda çöp toplama faaliyeti gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü öncülüğünde Dinar Arama Kurtarma 1995 Derneği (DAK95), AFAD ve itfaiye ekiplerini katılımıyla çöp toplama ve saha temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Pınarlı Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğin ardından kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Daha temiz bir çevre daha yeşil bir dünya için hep birlikte çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.