Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından iki şahsın adresine yapılan baskında değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından A.M.B., isimli şahsın evine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramada

1 paket halinde 0.05 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirildi.

D.P., isimli şahsın adresine yapılan baskında ise 4.89 gram esrar, 77 içimlik sentetik peçete ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.