Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından lise öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Dinar ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Fen Lisesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı seminerde trafik ekipleri genel trafik kurallarının yanı sıra emniyet kemerinin kullanımı gibi temel konularda önemli bilgiler verdi. Trafik eğitimlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.