Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ekilen çerezlik ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ekilen çerezlik ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Dinar genelinde bu yıl 15 bin dekar alanda ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat dönemi başladı. İlçede bu yıl 3 bin 500 ton rekolte bekleniyor. Ayçiçeği hasat döneminin başlamasıyla kilogram satış fiyatı ile de üreticisinin yüzünü güldürdü. Çerezlik ayçiçeğinin bu yıl kalitesine göre kilogram satış fiyatının 20-30 TL arasında satıldığı belirtildi.