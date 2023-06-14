Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ekimi gerçekleştirilen kara buğday çiçek açarken, hasadın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilçede 2023 yılında 2 bin dekarlık bir alana kara buğday ekimi gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, “Türkiye’nin en çok kara buğday (greçka) yetiştiren ilçesi Dinar’da kara buğdaylar çiçek açtı. Sadece 2023 yılı için 2 bin dekarlık alanda yüzde 75 hibeli kara buğday tohumu dağıttık. 1’nci ürün ve 2’nci ürün toplamında ilçemizde bu sene için 4 bin dekar alanda kara buğday yetiştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin kara buğday merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerine yer verildi.