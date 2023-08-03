Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde 408 şahsın GBT kontrolü yapılırken, denetimde durdurulan araçlardan 12’sinin sürücüsüne ise toplam 45 bin 330 TL cezai işlem uygulandı.

Denetim Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçesi giriş ve çıkışında olmak üzere iki noktada yapıldı. Asayiş, trafik ve narkotik alanında yapılan denetimde 11 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlendi, 2 iş yerine gerekli tutanak tanzim edilerek idari para cezası uygulandı. 408 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünün yapıldığı denetimde, bakaya kaçağı 2 şahsa idari işlem yapıldığı kaydedildi. Denetimde ayrıca yabancı uyruklu 1 şahsa 10 bin TL para cezası uygulanırken, durdurulan 36 araç sürücüsünden 12’sine ise toplam 45 bin 330 TL cezai işlem uygulandı.