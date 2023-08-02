Afyonkarahisar Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye bağlı çok sayıda gölete 100 bin balık salımı yapıldı.

İlçeye bağlı Karakuyu Gölü ile Çayüstü, Haydarlı, Pınarlı, Yeşilçat göletlerinde proje çerçevesinde balıklandırma çalışması yapıldı. Bu proje ile balık popülasyonlarının desteklenmesi ve aynı zamanda göl ekosisteminin canlı tutulmasıyla birlikte yöre halkının ve gelecek nesillerin sağlıklı, dengeli şekilde su ürünlerine ulaşması hedeflendiği kaydedildi. Proje ile göletlere 100 bin balık salımı yapıldı.