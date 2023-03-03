Afyonkarahisar Dinar İlçe Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekarelik bir alana balık işlemi tesisi yapılacak.

Afyonkarahisar Dinar İlçe Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekarelik bir alana balık işlemi tesisi yapılacak.

20 yıla yakın bir süredir balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya Dinar Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekare büyüklüğünde parselin arsa tahsisi gerçekleştirildi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakamımız Kemal Duru, OSB yönetim kurulu üyeleri ve firmanın yetkilileri arasında protokol imzalandı.

Protokol imza töreninin ardından konuşan Kaymakam Duru, “Yatırım için bölgemizi tercih ettiklerinden dolayı şirket yetkililerine teşekkür ederek hayırlı olsun dileklerini iletiyoruz” dedi.