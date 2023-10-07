Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ki Organize Sanayi Bölgesi 1. etabında doluluk oranının yüzde 95 seviyelerine ulaşması sebebiyle yatırımcılara sunulabilecek yeni sanayi parselleri oluşturabilmek için başlatılan genişleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

OSB imar planı içerisinde yer alan mera vasıflı 24 bin 350 metrekare yüzölçümlü taşınmazın vasıf değişikliği ile OSB adına tescili için bakanlıklar nezdinde başvurularda bulunularak maliye hazinesi adına tescili gerçekleştirilerek OSB adına devri için gerekli işlemler tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygun görüşü doğrultusunda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Kemal Duru,OSB Bölge Müdürü İbrahim Er ve Milli Emlak Şefi Nimet Çınar’ın katılımlarıyla devir için gerekli belgeler imzalanarak taşınmazın OSB adına tapu devri gerçekleştirildi. Devir protokolü sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Duru, “OSB’mizin gelişmesi için her zaman yanımızda olan ve bu süreçte de destek sağlayan değerli Milletvekilimiz Ali Özkaya’ya OSB Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Genişleme çalışmaları ile yakın zamanda 3 büyük ve önemli yatırıma ev sahipliği yaptık. Bu yatırımcılarımız da yapı ruhsatlarını alarak inşaat çalışmalarına başladı. Biz de bu sevinçle şehrimizin üretim konusunda potansiyelini güçlendirmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Dinarımıza ve OSB’mize hayırlı olsun” dedi.