Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde güvenlik güçleri tarafından ilçede kurulan semt pazarında ’Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında farkındalık çalışması yapıldı.

Dinar ilçe pazarında pazara gelen vatandaşlar ve pazarcılara farkındalık yaratmak için broşür dağıtıldı. Farkındalık çalışması çerçevesinde güvenlik güçleri tarafından kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet için KADES’i tanıtan broşürler dağıtıldı. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet hakkında bilgi verildikten sonra telefon dolandırıcılığı, yankesicilik, sahte para ve hırsızlık konularına karşı da uyarı ve bilgilendirme yapıldı.