Dinamo Zagreb, Beşiktaş’ın gündeminde olan golcü futbolcusu Sandro Kulenovic’in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Hırvat ekibinin, Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal ve Milan ile oynanacağı zorlu maçlar öncesinde elindeki tek forvetin Kulenovic kalması siyah-beyazlıların bu transferde elini zorlaştırıyor.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin gündemindeki futbolculardan biri de Dinamo Zagreb’in golcü futbolcusu Sandro Kulenovic. Özellikle uzun boyu ve hava hakimiyetiyle dikkat çeken Kulenovic, bu sezon toplam 26 maçta bin 778 dakika sahada kaldı ve 14 gollük katkı sağladı.

Dinamo Zagreb ayrılmasını istemiyor

Hırvat ekibi, siyah-beyazlı yönetimin girişimlerine karşılık Sandro Kulenovic’in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Zagreb ekibinin bu tutumundaki en büyük etken ise Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Arsenal ve Milan maçları öncesinde takımın diğer forveti Bruno Petkovic’in sakatlığının bulunması ve eldeki tek golcünün de Kulenovic olması.

Ayrıca Dinamo Zagreb ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sandro Kulenovic’in takımından yeni sözleşme beklediği de öğrenildi.