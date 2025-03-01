Antalya’nın Alanya ilçesinde karayolu yapımında kullanılması planlanan taş ve çakıl temini sağlanmak amacıyla dağ dinamitle patlatıldı. Kontrollü patlama sırasında D-400 karayoluna düşen büyük kaya parçaları sonrası yol trafiğe kapandı. Kaya parçaları yolun ortasındaki demir bariyerlere de zarar verdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Uğrak Mahallesi D-400 karayolu Yeşilöz Kavşağı – Kaledran yolu arasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Alanya’nın Yeşilöz ile Gazipaşa etabı arasında yer alan D-400 karayolunda yol bakımı ve asfalt yenileme işinin yapımında kullanılması planlanan taş ve çakıl temini için dağ dinamitle patlatıldı.

Uzun aradan sonra yol trafiğe açıldı

Patlama nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, yaklaşık 150 metre mesafede bulunan çevredeki yerleşim alanlarında güvenlik önlemleri alındı. Patlamadan sebebiyle çevrede yaşayan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Patlama sırasında Antalya ve Mersin istikameti çift taraflı trafiğe kapatıldı. Dağ patlatma işlemi gerçekleştirilen alanda dağdan kaya ve taş parçaları D-400 karayolunu kapattı. Demir bariyerlere zarar verdi. Karayolu, yoldaki dev kaya parçalarının kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yaşanan olaylardan dolayı mahalle sakinlerinin rahatsızlığı dile getiren eden Uğrak Mahallesi Muhtarı Hüseyin Musluoglu, "Bu iş böyle gitmez. İlk patlamada deprem etkisi oluşturdu. Evlerimizde sarsıntıyı hissettik. Evlerimizde tozdan camları açamadık. Halkımız tedirgin şekilde bekliyor. Tarım alanları bu işten zarar görüyor. İçme ve yeraltı sularımız etkileniyor. Yol 3 saat kapalı kaldı. Sahil yolu trafiği kaldırmıyor. Bu işe bir son verilmeli" dedi.