Hatay’ın Antakya ilçesinde dinamitle patlatılan 2 bina aynı anda yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Antakya, enkazın büyük kısmının kaldırıldığı ilçelerden birisi. İlçenin Günyazı Mahallesi’nde 10 katlı 2 bina dinamit yardımıyla yıkıldı. Patlama ile yıkım anını vatandaşlar, meraklı gözlerle takip etti. Binanın yıkımı sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Binaların yerle bir olması ise saniye saniye görüntülendi.

Bölgeye çok katlı bina yapılmasına tepki gösteren Nevzat Şahin, “Yapılan bunca emeğe, harcanan bunca paranın karşılığı bu olmamalıydı. Müteahhitlerin dikkatli ve işini güzel yapması olması lazım. Böyle bir yerde ölüm yaşanmadı ama yaşanabilirdi. Yapılacak şey çoktu ama yapılmadı. Bu günden sonra devletimizin buna önlem alması lazım. Yüksek kat doğru bir şey değil. Hele de böyle bir zeminde yapılması normal değil” dedi.