Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Giresun’a giden E.S. (58) idaresindeki 06 DV 4147 plakalı dinamit yüklü kamyon, sızan yağ sebebiyle yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, kamyonu güvenli alana park ettikten sonra durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kamyonun alt bölümünde çıkan ufak çaplı yangını büyümeden söndürdü. Kamyon, polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından sanayiye götürüldü.

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