Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sefine Eğitim ve Düşünce Kulübü ile Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği’nin katkılarıyla çevrim içi “Din ve Gelenek” temalı 1. Uluslararası Sefine Öğrenci Sempozyumu düzenlendi.

Aynı zamanda Youtube kanalından canlı yayınlanan çevrim içi 1. Uluslararası Sefine Öğrenci Sempozyumu’nun onur konuğu olarak bir konuşma yapan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, “Üniversite olarak öğrencilerimizin uluslararası bir sempozyuma katılım sağlamalarını önemsiyoruz. Bu faaliyetler öğrencilerimizin akademik gelişimleri için değerlidir” dedi.

Sempozyumda Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Güneş, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım ve Sefine Divanı Genel Koordinatörü Doç. Dr. Hamdullah Arvas da birer konuşma yaptı. Sempozyum sunumunu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Yakup Akyürek, sempozyumun 5 oturum şeklinde gerçekleşeceğini ifade ederek, katkılarından dolayı başta Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış olmak üzere destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Gün boyu 5 farklı oturumda gerçekleşen sempozyumda akademisyenler ve öğrenciler bildirilerini sundu.