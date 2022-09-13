Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen “Proje Yarışması” sonuçları açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen “Proje Yarışması” sonuçları açıklandı.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Yüksek Seçici Kurul’un değerlendirmesi neticesinde, Kayseri’den Nihat İlter “Gelenekten Geleceğe Teknoloji ve Bilim Festivali” isimli projesiyle birinci oldu.

Kütahya’dan Rukiye Erdinç, “Hadislerle Yaşayan Gençlik" isimli projesiyle ikinci, Aydın ilinden Şaduman Gülseren Aydın ise “Ashab-ı Suffe’nin İzinde" isimli projesiyle üçüncü oldu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, "Hadislerle Yaşayan Gençlik" isimli projesi ile Türkiye ikincisi olan Din Hizmetleri Uzmanı Rukiye Erdinç’i tebrik ederek, “Hayat Rehberi Kur’an" ile “Hadislerle İslam“ adlı kitap setlerini hediye etti.