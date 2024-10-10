Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Aydın’a gelen ve gerçekleştirilen bir konferansta konuşan Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, insanlığın Hz. Peygamberin getirdiği evrensel ilkelere muhtaç olduğunu söyledi.

Aydın İl Müftülüğü tarafından ’Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konulu program düzenlendi. İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen program İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Din görevlileri ve vatandaşların katıldığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Müftüsü Hasan Güneş, davetlilerin ve din görevlilerinin haftasını kutladı. Sonrasında Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, ’Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası’ konulu konferans verirken, Dr. Kondi, "Bugün ailenin ve gençliğin Hz. Peygamberin getirdiği ilkelere muhtaç olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz" dedi.

Cahiliyeden İslam toplumuna dönüşümün ancak hayatın merkezine Allah’ı yerleştirmekle mümkün olacağını ifade eden Kondi, "Cahiliye toplumundan İslam toplumuna dönüşen ve adaleti, merhameti sevgiyi kuşanan insanlar gittikleri her yere saadet götürdüler. Bizler, Rabbimizin ilk emri ’Oku’ olan bir dinin temsilcileriyiz. Peki nasıl okumalıyız? Yaradan Rabbimizin adı ile okumalıyız. Resul-ü Ekrem’i okumalıyız. Kainatı okumalıyız. Çevreyi okumalıyız. Aileyi okumalıyız. Okuduklarımızı hayatımıza yansıtarak okumalıyız. Nasıl ki hava, su, toprak, güneş olmadan yaşam olmuyorsa, iman, ibadet, ahlak ve bilgi olmadan da yaşam olmaz. Çünkü ahlaki olmayan bilginin vereceği zararı düzetmek çok zordur. İmani olmayan bilgi felakete yol açar. Bugün Filistin’de, Lübnan’da, Doğu Türkistan’da yaşanan acılar, bizler Peygamber Efendimizin evrensel ilkelerini hayatımıza tatbik etmediğimiz için, bir ve beraber olamadığımız için yaşanıyor. Ancak inanıyoruz ki oradaki bir avuç Müslüman galip gelecektir. Allah onlara güç versin, Allah onlara zaferler nasip eylesin" diye konuştu.

Program sonunda, Aydın’da yapımı devam eden cami ve Kur’an Kursu inşaatlarına destek veren hayırseverlere ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan yarışmalarda dereceye giren din görevlilerine plaket ve hediyeleri takdim edildi.