DENİZLİ (İHA) – Denizli’de görev yapan din görevlilerinde, Diyanet İşleri Başkanlığının organize ettiği 2023 yılı vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının organize ettiği 2023 yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı valilik konferans salonunda yapıldı. Tanıtım toplantısına Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Denizli İl Müftü Vekili Semih Keskin, İl Müftü Yardımcıları Ramazan Özgün Türkmen ve Hamide Belgrat, ilçe müftüleri, şube müdürleri ile din görevlileri katıldı. Delikliçınar Yeni Camii Vekil Müezzin Kayyım Turan Tosun’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, konu hakkında hazırlanan sinevizyon gösterimi ile devam etti.

İl Müftü Vekili Semih Keskin’in yaptığı açılış konuşmasında, 2023 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlendiğini söyledi. 48 yıldır sosyal ve hayri hizmetlerinin yanında 1993 yılından beri vekaletle kurban organizasyonu yapıldığını dile getiren Müftü Vekili Keskin, “2023 yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu tanıtım toplantımızı siz değerli din görevlimizin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Vakfımız, yarım asırlık tecrübeyle yurt içinde ve yurt dışında hayırlı hizmetlere ve kıymetli çalışmalara vesile olmaktadır. Başkanlığımız ve vakfımızın çalışmalarının tanıtılmasında din görevlilerimize önemli görevler düşmektedir. 1993 yılında başlayan vekâletle kurban organizasyonumuz sayesinde milletimizin emanetleri, ibadet şuuruyla, hiçbir şaibeye fırsat vermeden, sorumluluk bilinciyle yerine getirilmekte ve her geçen yıl artarak devam etmektedir. Vekaletle kurban organizasyonun tanıtılmasında vatandaşlarımıza rehberlik yapan siz değerli görevlilerimize büyük görevler düşmektedir.” şeklinde konuştu.

Kurban ibadeti toplum içerisinde birlik, beraberlik ve kardeşliğin oluşumuna katkı sağladığını, yardımlaşma ve dayanışma bilincini canlı tuttuğunu söyleyen Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ise “ ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla vekaletle kurban organizasyon çalışmalarımız başladı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yürüttüğü Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu 30 yıldan bu yana aralıksız şekilde büyük bir hassasiyetle düzenlenmektedir. Milletimizin teveccühüne mazhar olan organizasyonun tanıtılmasında özverili bir şekilde gayret gösteren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Kurban ibadetiyle fakir, yoksul ve yardıma muhtaç insanların yüzünün gülmesine, onların bayram sevinci yaşamalarına vesile olduğu ifade eden Müftü Öge, "Kurban kesmeye gücü yeten tüm vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirmelerini sağlamasının yanında, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunuyor. Malumunuz Vakfımız, 1993 yılından beri vekâletle kurban organizasyonu icra ediyor. Bağışların teslim alınmasından kurbanların kesimine ve dağıtımına kadar organizasyonun her aşaması titizlikle takip edilmektedir. Necip milletimin vekalet kurbanlarını ’Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli on bir ilimizi etkileyen deprem bölgesi başta olmak üzere, mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu yıl vekalet yoluyla kurban organizasyonuna PTT ve anlaşmalı bankalar üzerinden müracaatın son günü 27 Haziran, Müftülüklere müracaatın son günü ise 28 Haziran’da sona erecektir. Bağış yapmak isteyenlerin vatandaşlarımız online bağış yapabilecekleri gibi il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekâlet yoluyla kurban programına katılıp kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirebilir.” diye konuştu.