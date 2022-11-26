Sivas’ta İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik "Aile İçi Şiddetle Mücadelede Dini Referanslar" konulu panel düzenlendi.

Sivas’ta İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik "Aile İçi Şiddetle Mücadelede Dini Referanslar" konulu panel düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman ile Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hülya Özdemir konuşmacı olarak katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hülya Özdemir, aile değerlenin korunmasının önemine dikkat çekti.

"Evliliğinizi başkalarının evliliği ile kıyaslamayın"

Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman ise çiftçilerin evliliklerini başkalarının evliliği ile kıyaslamasının hata olduğuna vurgu yaparak “Evliliğinizi başkalarının evliliği ile kıyaslamayın. Her şey peri masallarındaki gibi değil, aldanmayın. Öyle bir evlilik gerçek değildir. Mükemmeli aramayın çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz. Birbirinizin geçmişini sorgulamayın. Eşinizin sizin zihninizi okumasını beklemeyin. Konuşarak iletişimle her şeyi çözebilirsiniz” diye konuştu.

Program sonunda Sivas İl Müftü Vekili Ünal Tan ve Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Mustafa Acar katılımcılara plaket takdim etti.