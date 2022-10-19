Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından “Din görevlilerine “Kadına El Kalkamaz” semineri verildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından “Din görevlilerine “Kadına El Kalkamaz” semineri verildi.

Kilis Müftülüğü konferans salonunda iki ayrı oturumda gerçekleşen seminere İl Müftü Vekili Recep Çarpar, Müftü Yardımcısı Cengiz Çolak, Müftülük Şube Müdürleri, İmam hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu öğreticileri katıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nden Komiser Yardımcısı Muhammed Temizkan ve Polis Memuru Ümmügülsüm Yurdagül ile Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nden Yasemin Kurtoğlu Yıldız’ın işbirliğinde düzenlenen eğitim seminerlerinde

Kadına El Kalkamaz mottosu çerçevesinde video, broşür ve afişler hazırlanarak eğitimler düzenleniyor. Öte yandan polis ekiplerince kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulan KADES uygulamasının tanıtımı ile Telefon Dolandırıcılığı ve Uyuşturucu ile Mücadele ile ilgili sunum ve bilgilendirme de yapıldı.

Seminere katılan ekiplerce, kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde “Kadına El Kalkamaz” sloganıyla en az 5 milyon erkeğe bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verileceği belirtildi.