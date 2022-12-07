Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) tarafından İlçe Müftülüğü personeline ve din görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi.

Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) tarafından İlçe Müftülüğü personeline ve din görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi.

Bölgenin tek arama kurtarma ekibi olan TAKE ‘İlk Adım İlk Yardım Projesi’ kapsamında gönüllü olarak ilk yardım eğitimleri vermeye devam ediyor.

Terme İlçe Müftülüğü ile yapılan çalışma kapsamında din görevlilerine ilk yardım eğitimi veren TAKE eğitmeni ve acil tıp teknisyeni Şükrü Özyurt, ‘İlk Adım İlk Yardım Projesi’yle binlerce insana ilk yardım eğitimi vermeye hedeflediklerini belirtti.

Yaşamını sürdüren her bireyin ilk yardım eğitimini bilmesi gerektiğini ve bunun hayati önem taşıdığının altını çizen Şükrü Özyurt, “Olay yerinde başlayan ilk yardım, vakanın hayatta kalması için verilen mücadelenin başlangıcıdır. TAKE olarak toplumumuzu bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında 7’den 70’e herkese ilk yardım eğitimi vermeye devam ediyoruz” dedi.

“İnsan hayatını düşünüyoruz”

Alanında uzman kadrosuyla bireylere profesyonel olarak ilk yardım eğitimlerinin verildiğini kaydeden TAKE Başkanı Arif Çelik ise, “Her geçen gün büyüyerek ilerlettiğimiz derneğimiz bugün binlerce insana ilk yardım eğitimi veren bir kuruluş haline gelmiştir. TAKE olarak insan hayatını düşünüyoruz ve acil durumlarda bireyin küçük dokunuşlarla hayatta kalması için eğitimler veriyoruz” diye konuştu.