Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ve din görevlilerine yönelik ‘Bağımlılıkla Mücadele’ konulu sunum yapıldı.

Bilecik’te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yetkilileri tarafından din görevlilerine yönelik ’Bağımlılıkla Mücadele’ konulu seminer düzenlendi.

Gerçekleşen seminerde katılımcılara ‘Narko Rehber’ eğitim faaliyeti gerçekleştirilirken, ’Uyuma’ uygulaması, "Narkotik Vaka Analiz Sistemi" (Narvas) projesi ve http://narkotikpolisianne.com web sitesi hakkında bilgi verildi.