Hakkari’deki din görevlileri, muhtemel bir depreme karşı dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıktırılarak yeniden yapımına başlanan Hacı Sait Camii inşaatında çalışan işçilere tatlı ikramında bulundu.

Din görevlileri adına açıklama yapan Belediye Camii İmam-Hatibi Yasin Aşkan, Hakkari’nin en büyük camilerinden biri olan Hacı Sait Camii’nin yeniden yapılması için din görevlileri olarak ellerinden gelen her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi. İmam-Hatip Aşkan, “Bilindiği üzere Hacı Sait Camii ilimizde yapılan en eski ve cemaati en yoğun camilerin başında gelir. Muhtemel bir depremde yıkılma tehlikesi olduğundan, zamanın Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu şehrin kanaat önderleriyle yaptıkları toplantı sonrasında caminin yıktırılması kararının alınması hepimizi derinden üzmüştü. Ancak bugün Hakkari Valisi Ali Çelik himayelerinde daha modern ve daha sağlam bir proje ile caminin yapımına yeniden başlanmasının sevincini yaşıyoruz. Cemaatin bir an önce camisine kavuşması için din görevlileri olarak maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Herkesi bu kutsal mekana sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

Din görevlileri, cami hafriyat işlerinde çalışan makine operatörleri ile işçilere tatlı ikram ettikten sonra inşaat alanından ayrıldılar.