Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Müftülüğü koordinesinde ‘Din Görevlileri Toplantısı’ gerçekleşti.

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Müftülüğü koordinesinde ‘Din Görevlileri Toplantısı’ gerçekleşti.

Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han başkanlık yaparken, Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin ve ilçe genelindeki imam hatipler yoğun bir katılım sağladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bildirilen idari konular ve talimatlar başta olmak üzere, 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı Kur’an Kursu faaliyetleri ve cami hizmetleri üzerinde duruldu. Toplantıda Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han ve Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin birer konuşma yaptılar. Soru-cevap şeklinde geçen toplantı Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin’in Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han’a 2023 yılı diyanet takvimi hediyesi ile son buldu.