Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, din görevlileriyle bir araya geldi. Şehreküstü Camii Derneği tarafından organize edilen programda Müftü Karabayır, özverili çalışmaları nedeniyle din görevlilerine teşekkür etti.

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır beraberinde Müftü Yardımcıları Nurullah Koçhan, Ömer Ayan, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Kestel İlçe Müftüsü Faruk Çelik mesaisine din görevlileriyle bir araya geldi. Şehreküstü Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır din görevlilerine önemli mesajlar verdi. Karabayır, “Bizler birlik, beraberlik ve dayanışmamızla da topluma örnek olmak durumundayız. Bugün bu etkinlikte gördüğümüz manzara din görevlilerimizin birlik içerisinde olduğunu bize gösteriyor” dedi. Din görevlilerinin hizmet ederken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda mesajlarını veren Müftü Karabayır, dünyada özellikle Filistin’de son dönemde Müslümanların yaşadığı sıkıntıların bir an önce son bulması ve feraha kavuşması için dua etti.

Şehreküstü Camii Dernek Başkanı Ali Özdemir de, bu tür organizasyonlarla bir araya gelmenin önemine işaret ederek, ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.