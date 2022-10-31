DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğünce düzenlenen din görevlileri buluşmasında konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Dr. Dursun Aygün, kurum aidiyetinin öneminden bahsetti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğünce düzenlenen din görevlileri buluşmasında konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Dr. Dursun Aygün, kurum aidiyetinin öneminden bahsetti.

Düzce Müftülüğü tarafından ’Din Görevlileri Buluşması’ düzenlendi. Müftülük Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Dr. Dursun Aygün, Müfettiş Zekeriyya Toktaş, müftü yardımcıları, şube müdürleri ile imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Dr. Dursun Aygün, din görevlilerine "Görev Şuuru ve Esasları" konulu seminer verdi. Aygün, "Bizlerin görevini, vazifesini etkin, verimli ve başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi, gerçekten o görev konusunda bilinç ve şuura sahip olamasına bağlıdır. Bizler din görevlisinde olması gereken niteliklere, vasıflara sahip olduğumuzda Allah’ın izniyle gerçekten çok faydalı, çok daha hayırlı ve bereketli hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi. Çalışanlara görev bilinci ve şuurunu kazandıracak birtakım esas ve niteliklerinden bahseden Dursun Aygün, "Bizler yaptığımız görevin mahiyetini ve önemini çok iyi kavramalıyız. Başkanlığımıza aidiyet ve mensubiyetle bağlı; Allah’a ve İslam’a, hedef ve hizmet kitlemize, cemaatimize, çocuklara, gençlere, ailelere, ilgiye muhtaç kesimlere, devlete, teşkilatımıza, görev yerimize karşı sorumluluk bilincinde olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.