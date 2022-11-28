Diyanet İşleri Başkanlığının “Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması Projesi” çerçevesinde Sivas’ta bazı fabrika personeli ve kahvehanedeki vatandaşlarla bir araya gelinerek aile içi şiddetle mücadele konusu anlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının “Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması Projesi” çerçevesinde Sivas’ta bazı fabrika personeli ve kahvehanedeki vatandaşlarla bir araya gelinerek aile içi şiddetle mücadele konusu anlatıldı.

Bu çerçevede Sivas’a gelen Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman ve Başkanlık Vaizi Mustafa Acar; Birinci Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bazı fabrikalarda personelle bir araya gelerek "Aile İçi Şiddetle Mücadele" konusunda bilgi verdi.

Müftü Yığman ve Vaiz Acar, OSB’deki ziyaretlerinin ardından kentte bulunan bazı kahvehane ve çayevlerine giderek vatandaşlara ailenin önemini anlattı.