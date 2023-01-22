DÜZCE (İHA) – Düzce’de din görevlileri, 2023 yılında yapılması planlanan çalışmaları konuşmak için bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de din görevlileri, 2023 yılında yapılması planlanan çalışmaları konuşmak için bir araya geldi.

İl Müftüsü Osman Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulması gereken konular ve 2023 yılında yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Aynı zamanda toplantıda, din görevlilerinin görüş ve önerileri de dinlendi.