Alanya Belediyesi genişletme ve altyapı çalışması tamamlanan Dimçayı-Acınar Yolu’nda sıcak asfalt çalışması başlattı.

Alanya Belediyesi genişletme ve altyapı çalışması tamamlanan Dimçayı-Acınar Yolu’nda sıcak asfalt çalışması başlattı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol ve Asfalt Birimi ekipleri, Oba Mahallesi’nde araç trafiğinin yoğun olduğu Karakocalı-Acınar Yolu’nda genişletme ve düzenleme çalışması yaptı. Ekipler çalışmaların ardından sıcak asfalt çalışmasına başladı. Alanya Belediyesi ekipleri yağmursuyu drenaj kanalı çalışılmalarına ise Karakocalı Esentepe Mevkii’nde devam ediyor. Oba Mahallesi’nden Dimçayı’na ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu olarak hizmet verecek olan yeni yol da çok ciddi bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Başkan Yücel, “Özellikle yaz döneminde bölgenin artan trafik yoğunluğunu bu yolun faaliyete girmesi ile hafifletmiş olacağız. Bir hafta içerisinde asfaltın tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yolun genişletilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Oba Mahallesi Muhtarı Şeref Gürkan, “Geçen sene en büyük sıkıntılarımızdan birisi navigasyonun birinci yol olarak da gösterdiği Dimçayı ulaşım yolunun bozuk ve çok virajlı olmasıydı. Başkanımıza durumu ilettik, bize çözüm sözü vermişti. Daha önceleri olduğu gibi bu sözünü de yerine getirdi. Yol önce genişletildi. İstinat duvarları ve dolgu ile yol gerçekten çok muhteşem oldu. Şu an sıcak asfalt çalışması da başladı. Bölge halkı olarak başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.