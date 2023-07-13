Muğla’nın Ula ilçesinde kurulan Dilruba Müzik Topluluğu yaz konserleri programları dahilinde Marmaris Armutalan Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. Ses sanatçısı ve bestekar Ali Şenozan da, onuruna düzenlenen konser serisinde sahneye çıktı.

Dilruba Müzik Topluluğu, ses sanatçısı ve bestekar Ali Şenozan’a ithafen Marmaris’te konser verdi. Marmaris Belediyesi’nin desteğiyle Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konseri Doç. Dr. Kısmet Deliveli yönetti. 84 yaşındaki bestekar Ali Şenozan’ın onur konuğu olarak katıldığı konserde Süleyman Saral ve Bestekar Faruk Ömer Öskan da konuk sanatçı olarak yer aldı. 2 bölümden oluşan konserde Dilruba Müzik Topluluğu dinleyenler işliğinde Nihavend, Muhayyer Kurdi, Acem Kurdi, Rast, Hüzzam ve Uşak makamında eserler seslendirdi. Konser sonunda sahneye davet edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift, bestekar Ali Şenozan ve diğer sanatçılara çiçek taktim etti. Konser alkışlar eşliğinde son buldu.