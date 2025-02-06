Dilovası’nda yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımın aksamaması için yollar buzlanma riskine karşı tuzlanıyor.

Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yollar düzenli olarak kontrol edilirken, buzlanma riskine karşı da tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli şekilde ulaşım sağlayabilmesi için ekiplerimiz 7/24 sahada görev yapıyor. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı önlemlerimizi aldık, şu an itibarıyla ilçe genelinde herhangi bir ulaşım aksaklığı bulunmamaktadır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için koordineli şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde belediyemizle iletişime geçmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dilovası Belediyesi fen işleri ekipleri, kar yağışının devam etmesi durumunda çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.